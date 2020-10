Streetwearlabel Black Bananas opent pop-up in Antwerpen AMK

02 oktober 2020

12u16 0 Antwerpen Het Nederlandse streetwearlabel Black Bananas opent dit weekend een pop-upshop in het Antwerpse Hopland. Black Bananas is een combinatie van high-end kleding en streetwear, voor zowel mannen, vrouwen als kinderen.

Tien jaar geleden drukte de Nederlandse graphic designer Wesley Balnikker één van z’n zelf ontworpen logo’s op een T-shirt, als cadeau voor een vriend. Daar kwamen zó veel reacties op, dat Wesley droomde van een eigen kledinglijn. Al snel ontstond ‘Black Bananas’, met de welbekende ‘transformer aap’ als eyecatcher. Verschillende celebrities in zowel Nederland als ver daarbuiten werden al gespot in een item van het urban kledingmerk, en ook bij ons wint het label aan populariteit.

In Nederland ging het pijlsnel van tien naar 210 kledingwinkels die de collecties van Black Bananas verkopen. Nu is het merk klaar om ook België te veroveren. Dat doen ze met een eerste pop-upshop die op 3 oktober de deuren opent in de Antwerpse binnenstad.

Wesley Balnikker, CEO van Black Bananas: “Met Black Bananas willen we ons onderscheiden van de massa. We zijn creatives, geen volgers, en onze community apprecieert dat. Op onze webshop merkten we al een toestroom van Belgische klanten, dus het wordt tijd om grenzen te verleggen.”