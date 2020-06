Strantwerpen is weer open: “Het gaat hier een bommetje worden” Sander Bral

25 juni 2020

10u49 7 Antwerpen Zomerse zonsondergang aan de Scheldebocht met zicht op Antwerpen en een cocktail in je hand. Met de opening van Strantwerpen op Linkeroever kan het weer allemaal. Mede dankzij het goede weer was de opening op woensdag meteen een schot in de roos. “Het gaat hier een bommetje worden.”

“Temperaturen die stijgen en coronacurves die dalen, dat is voor Strantwerpen, de allereerste city beachbar van Antwerpen, het signaal om opnieuw te openen”, klinkt het bij Strantwerpen. “Vakantie in eigen land betekent vakantie op eigen strand. Ruil je living voor één van de elegante strandbedjes aan de rand van de Schelde en geniet van de skyline van Antwerpen.”

Strantwerpen opent de hele zomer lang. Zowel overdag als ’s avonds is er een uitgebreide kaart voor een lichte lunch vanop je strandbedje maar je kan ook uitgebreider dineren op het overdekte zomerterras. “Golden hour is op Strantwerpen extra speciaal. Vanop het dakterras kan je genieten van een unieke zonsondergang met zicht op de rechteroever van de stad. ’s Avonds voorzien we ook verschillende dj-sets en liveacts om de sunset boven Antwerpen extra te kleuren.”

Club Cabane

Ligbedjes kunnen gratis gereserveerd worden. Later deze zomer worden er ook yoga-, pilates- en zumbalessen georganiseerd. Club Cabane, naast Strantwerpen en van dezelfde eigenaar, gaat deze zomer niet open. De volledige site is omgebouwd tot een grote beachbar zodat er ook meer ruimte is voor bezoekers om de coronamaatregelen te volgen.

De opening op woensdag was meteen een schot in de roos. “Het gaat hier een bommetje worden”, klinkt het enthousiast bij Strantwerpen.