Strangers ingehuldigd als eerste ambassadeurs van Beerschot: “Zij zijn origineel, beetje rauw en lijken wel onsterfelijk, net zoals onze club” Caroline Van de Pol

16 januari 2020

19u25 0 Antwerpen De Strangers werden vandaag in het Olympisch Stadion ingehuldigd als ambassadeur van voetbalclub Beerschot. Hiermee zijn zij de eersten van 13 ambassadeurs die de club in het symbolische jaar 2020 zal aankondigen. Zichtbaar vereerd en enthousiast vertelden de vier zangers over hun band met Beerschot en haalden ze herinneringen op aan hun ontstaan op het Kiel.

2020 is een symbolisch jaar voor Beerschot. Niet alleen is het in de Chinese horoscoop het jaar van de rat, het verwijst ook naar de postcode van thuishaven het Kiel. Bovendien viert de club dit jaar het 100-jarige bestaan van het Olympisch Stadion en hoopt ze de langverwachte promotie naar eerste klasse waar te maken. “Om deze symboliek in de verf te zetten, zullen we dit jaar naar analogie van ons stamnummer 13 ambassadeurs aanstellen. Deze zullen de rijke traditie van de club naar buiten brengen”, vertelt ondervoorzitter Walter Damen.

Origineel en onsterfelijk

De Beerschotambassadeurs werden uitgekozen op basis van hun band met het Kiel en met Beerschot. “Het was voor ons een logische keuze om van start te gaan met de Strangers. Zij staan voor dezelfde waarden als onze club: de originaliteit, het wat rauwe, Antwerpse karakter en hun onsterfelijkheid. De Strangers lijken altijd bestaan te hebben, ik herinner mij nog dat hun platen vroeger elke zondag bij ons opstonden in de woonkamer.”

Ik herinner mij dat ik Rik Coppens hier vaak tegen het lijf liep. Samen met zijn vrienden knipte hij voor de grap plastrons door van cafégangers. Wij durfden daar niks tegen te doen omdat het kleerkasten van venten waren Bob

Bob, Alex, Ernest en John zijn ondertussen tachtigers, maar nog goed te been en jong van geest. Met hun typerend enthousiasme halen ze sappige anekdotes op over het Kiel en over Beerschot. Bob, Alex en John groeiden op in de volkse wijk rondom het stadion. Daar zetten ze samen hun eerste stappen als muzikanten in allerhande gildenhuizen en braderijen, wat vanaf de jaren 50 uitgroeide tot de succesvolle groep de Strangers.

Jeugdjaren op het Kiel

“Ik herinner mij dat ik Rik Coppens hier vaak tegen het lijf liep. Samen met zijn vrienden knipte hij voor de grap plastrons door van cafégangers. Wij durfden daar niks tegen te doen omdat het kleerkasten van venten waren”, lacht Bob. Ook John kwam wel eens in aanraking met spelers van de club: “Ik was altijd heel blij wanneer toenmalig doelman Charles Geerts me op zijn trottinette liet rijden. Mijn zussen waren ook nog een tijdje marionetten bij de club.”

Ernest, Nest voor de vrienden, is de enige van het huidige viertal die niet op het Kiel opgroeide. “Ik beleefde m’n jeugd in Berchem en mijn hart ligt dan ook bij Berchem sport, waar ik al een tijdje ambassadeur ben. Toch heb ik veel sympathie voor Beerschot, het draait uiteindelijk om de sport en de vriendschap en dat delen we allemaal.”

‘Antwaerpe’ vanop de middenstip

Ter ere van de inhuldiging als ambassadeur ontvingen de vier sinjoren een levenslang VIP-abonnement in de eretribune van Beerschot, een ingekaderd shirt met de handtekeningen van de huidige spelerskern en een officiële oorkonde. Aanstaande zaterdag zullen ze als eerste daad van hun ambassadeurschap optreden voor de aftrap van de match Beerschot – Union. Vanaf de middenstip zal hun hit ‘Antwaerpe’ door heel het stadion galmen.