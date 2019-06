Strafrechter excuseert zich na dronken ongeval met vluchtmisdrijf: “Dit had niet mogen gebeuren” Jonathan Bernaerts

18 juni 2019

13u29 2 Antwerpen “Onze cliënte excuseert zich voor hetgeen zich heeft voorgedaan en is zich er ten zeerste van bewust dat dit niet had mogen gebeuren.” Dat zeggen de advocaten van de Antwerpse strafrechter Caroline M. (57), die vorige week in dronken toestand vluchtmisdrijf pleegde.

Caroline M. zat woensdag dronken achter het stuur en knalde op het Antwerpse Zuid tegen een container en enkele geparkeerde wagens. Ze pleegde daarop vluchtmisdrijf en werd pas op de Ring onderschept door de politie. Caroline M. legde een positieve ademtest af, waarop het parket besliste om haar rijbewijs in te trekken. De voorzitter van de rechtbank heeft inmiddels een tuchtonderzoek opgestart.

De verdediging van Caroline M. reageert vandaag voor het eerst, bij monde van advocaten Walter Damen en Luc De Daele, op het voorval. “Onze cliënte excuseert zich voor hetgeen zich heeft voorgedaan en is zich er ten zeerste van bewust dat dit niet had mogen gebeuren. Ze heeft een menselijke fout gemaakt en zal zich hiervoor moeten verantwoorden. De tuchtprocedure werd reeds opgestart en de strafrechtelijke procedure wegens verkeersovertredingen volgt. Zoals het in een rechtsstaat betaamt, zal zij zich verantwoorden, haar verdediging voeren en uiteraard de sanctie aanvaarden.”

“De rechter in kwestie heeft er 28 onberispelijke jaren opzitten”, gaan advocaten Damen en De Daele verder. “Ze stond algemeen bekend als een menselijke rechter die haar dossiers zeer goed kende en haar vonnissen schreef, rekening houdende met alle aspecten.”

Toen het nieuws over Caroline M. bekend raakte, gingen meteen geruchten de ronde dat het niet de eerste keer was dat ze een glas te veel op heeft en brokken maakt. Bronnen dicht bij de rechter ontkennen dat echter.

“Wij verzetten ons ten stelligste tegen het ‘geruchtencircuit’ dat door een aantal anderen naar buiten wordt gebracht. Zaken die men weet ‘van horen zeggen’ en geruchten zijn geen basis om iemands proces te voeren”, hekelen advocaten Damen en De Daele.