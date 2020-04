Straf met uitstel voor vrouw (26) die in Park Spoor Noord op (ex-)vriendje probeert in te rijden BJS

03 april 2020

15u12 1 Antwerpen Een 26-jarige vrouw uit Merksem is door de correctionele rechtbank van Antwerpen veroordeeld tot 40 maanden cel met uitstel voor poging tot doodslag. Ze had in Park Spoor Noord geprobeerd met haar auto in te rijden op haar ex-vriendje met wie ze net ruzie had gemaakt.

De feiten, die zich op 20 september 2019 in Park Spoor Noord afspeelden, kaderen in een problematische knipperlichtrelatie tussen een jonge vrouw uit Merksem en haar (ex-)vriendje. De vrouw reed met het latere slachtoffer door Antwerpen toen de twee in de auto ruzie kregen. Vermoedelijk gebeurde dat nadat de man sms-berichten van een ander meisje had getoond.

Ter hoogte van Park Spoor Noord stapte de man uit de auto. Toen de vrouw merkte dat hij haar gsm en 50 euro in zijn bezit had, zette ze de achtervolging in. Volgens een getuige stoof ze over het voet- en fietspad en probeerde ze op haar (ex-)vriendje in te rijden. De man kon volgens de getuige maar nipt opzij springen.

De verdediging had gevraagd om de feiten te herkwalificeren naar het uiten van bedreigingen en wilde de opschorting, eventueel gekoppeld aan voorwaarden. De rechtbank vond de feiten daarvoor te ernstig en legde veertig maanden cel met uitstel op. De vrouw moet verschillende voorwaarden naleven.