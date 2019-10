Straf beeld: grotere soortgenoot eet haai op in Antwerpse ZOO AMK

14 oktober 2019

17u57 1

Een best wel choquerend beeld uit de ZOO is opgedoken: een bezoeker filmde gisteren hoe een grote haai een kleinere soortgenoot in de bek heeft. Op het filmpje kan je zien dat de kleinere haai is doodgebeten.

De aangevallen, kleinere haai was een stierkophaai, en werd volgens de ZOO waarschijnlijk onwel, waarop het instinct van de grotere zwartpuntrifhaai het heeft overgenomen en de stierkophaai doodbeet. “De zwartpuntrifhaaien leven nochtans al jaren in harmonie met andere haaiensoorten”, klinkt het bij de ZOO. “Maar het blijven roofdieren.” Uit voorzorg werd de tweede stierkophaai ondergebracht in een ander aquarium.

Uhhm @zooantwerpen , missen jullie een haaitje? 😮😉 pic.twitter.com/w36ldXJZcN Martijn Mostert(@ xperyance) link