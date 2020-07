Straddle carrier vat vuur aan Bevrijdingsdok in haven Sander Bral

17 juli 2020

15u25 0 Antwerpen Op kaai 740 aan het Bevrijdingsdok in de Antwerpse haven is vrijdagmiddag om een nog onbekende reden een straddle carrier in brand gevlogen. De rookpluim was van ver te zien maar de brandweer had de situatie snel onder controle. Er vielen geen gewonden.

Het is nog niet duidelijk hoe de straddle carrier, een voertuig om containers te vervoeren over de kade dat aan de dok meestal ‘olifant’ of ‘spinnenkop’ wordt genoemd, in brand kon vliegen. Het incident deed zich voor rond half drie. “Een uur later was de situatie onder controle”, zegt Kristof Geens van Brandweer Zone Antwerpen. “We hebben het voertuig kunnen blussen en er vielen geen gewonden. De oorzaak van de brand moet nog onderzocht worden.”