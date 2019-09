Straatvrijwilligers worden zaterdag in de bloemetjes gezet AMK

18 september 2019

11u08 0 Antwerpen Zaterdag is het World Cleanup Day, en ook de Antwerpse straatvrijwilligers worden dan in de bloemetjes gezet. Ook zij ruimen al 20 jaar zwerfvuil in de buurt op, en om hen te bedanken organiseert de stad zaterdag een Familiedag op het Krugerplein in Borgerhout.

Tijdens de Familiedag kunnen kinderen zelf muziekinstrumenten maken met Trashbeatz of zich uitleven op het springkasteel. Iedereen kan ook deelnemen aan verschillende zwerfvuilroutes in de buurt. Tom Meeuws, Schepen voor samenlevingsopbouw, zal ook deelnemen aan zo’n route. De stad wil zo iedereen bedanken voor hun inzet en nieuwe vrijwilligers aantrekken. Momenteel zijn er al bijna 2400 Antwerpenaars aangemeld als straatvrijwilliger. Zij ruimen samen zwerfvuil op in hun wijk en worden daarbij logistiek ondersteund door de stad. De laatste jaren is er bij de vrijwilligers een opmerkelijke stijging van het aantal gezinnen met kinderen.

Meer info en inschrijven op www.antwerpen.be/straatvrijwilligers.