Straatvinken wordt bijzondere editie op 14 mei: “Interessant om te zien welke invloed corona heeft op de beleving in de straat” Philippe Truyts

30 maart 2020

11u57 0 Antwerpen Het verkeer in je straat tellen: lockdown of niet, ook dit voorjaar roept de Ringland Academie mensen van binnen en buiten Antwerpen op om deel te nemen aan Straatvinken. De derde editie heeft plaats op donderdag 14 mei, tussen 17 en 18 uur.

De vorige Straatvinken lokte meer dan 2.000 deelnemers. De telling toonde aan dat de modal split tussen gemotoriseerd en duurzamer vervoer in een straat een belangrijke indicatie is voor de leefbaarheid ervan. Hoe hoger het aandeel voetgangers en fietsers, hoe positiever de gevoelens van de bewoners. “In de Antwerpse binnenstad heb je een gezondere verkeersmix vergeleken met straten buiten de stad. Die mix is een van de verklaringen voor een hogere tevredenheid over de leefbaarheid”, luidde het bij de onderzoekers.

Invloed corona

Of de lockdown tegen 14 mei is opgeheven, weten we nog niet met zekerheid. Hoe de straten er in mei uitzien, valt dus af te wachten. Maar de Ringland Academie is ervan overtuigd dat de telresultaten zelfs met coronamaatregelen wetenschappelijk waardevol zullen zijn. Zo wordt met enkele specifieke vragen gepeild naar de invloed van de lockdown op de beleving in de straat. “We zullen bij de interpretatie uiteraard rekening houden met de impact van corona”, zegt Thomas Vanoutrive (UAntwerpen). “De editie van 2020 wordt uitzonderlijk, wat op zich interessante informatie oplevert vergeleken met het verleden en de komende jaren. We willen dit immers tot 2030 volhouden.”

Al 33 gemeenten

Intussen hebben al 33 gemeenten (en districten) beloofd om mee te werken op 14 mei, een aantal zelfs buiten de provincie Antwerpen.

Het voordeel van Straatvinken is dat je het verkeer perfect in je eentje of met één huisgenoot kunt tellen. Mits een goed zicht op de straat, kan het ook van achter een raam. Straatvinken wordt wetenschappelijk ondersteund door de UAntwerpen en de KU Leuven.

Jezelf aanmelden kan via https://straatvinken.be/doe-mee/