Straatracer mag minstens vijftien dagen naar rijbewijs fluiten Sander Bral

28 mei 2019

In het afgelopen weekend hield het wijkteam van de regio West van de lokale politie toezicht in de omgeving van Linkeroever in het kader van de ramadan. Tijdens hun patrouille werd een van de teams voorbijgereden door twee voertuigen die tegen mekaar leken te racen. De politie ging meteen achter de voertuigen aan en na een korte achtervolging kon één van de auto’s onderschept worden. De bestuurder van 57 jaar werd gecontroleerd en gezien de ernst van de feiten werd het parket gecontacteerd. Er werd beslist dat het rijbewijs van de man al meteen voor vijftien dagen ingetrokken werd. Verder zullen de nodige processen-verbaal voor de verkeersovertredingen opgemaakt worden.