Straatartiesten manen shoppers op Antwerpse Meir aan om eenrichtingsverkeer te respecteren BJS

16 mei 2020

Het Antwerpse stadsbestuur heeft zaterdag straatartiesten ingezet om shoppers op een ludieke manier te wijzen op mogelijke inbreuken van de coronamaatregelen. De straatartiesten tonen mensen hoe het wél moet en zorgen voor een grappige noot op de Meir. De grote toestroom bleef zaterdag - nochtans de eerste weekenddag sinds de heropening van de winkels - uit.



De grote toestroom aan shoppers bleef zaterdag uit in Antwerpen. Toch was de stad goed voorbereid en werden zes straatartiesten ingezet om eventuele inbreuken tegen te gaan. “We hebben zes mensen, drie koppels van twee, ingehuurd om het publiek met de zachte hand in de juiste richting te duwen mocht dat nodig zijn”, zegt Dirk Delechambre, perscoördinator van de stad Antwerpen. “Het gaat om een eenmalig initiatief, we hopen dat het niet nodig zal zijn om dit te herhalen, maar alle beetjes helpen om mensen te informeren over de maatregelen in onze winkelstraten.”

Het stadsbestuur had eerder al verschillende maatregelen getroffen, zoals pijlen op de grond die de gewenste wandelrichting aangeven en grote ledschermen die shoppers aan de regels herinneren.

Geen incidenten

De Antwerpse politie patrouilleert om te zorgen dat iedereen voldoende afstand houdt, tot hiertoe werden nog geen incidenten gemeld. “We hebben geen problemen te melden, shoppers blijken zich goed te gedragen en er is ook geen grote opkomst”, aldus politiewoordvoerder Willem Migom zaterdagmiddag.