Stormtij op komst: “Wagens op Antwerpse kaaien verplaatsen vóór zondag 15.00 uur” Sander Bral

29 september 2019

12u02 1 Antwerpen Er wordt maandagochtend hoogwater voorspeld op de Schelde. In combinatie met het stormweer zou het Scheldewater wel eens tot over de blauwe steen kunnen lopen. De hulpdiensten sluiten de waterkeringspoort zondagmiddag om 15.00 uur om de stad te beschermen. Wie achter de poorten geparkeerd staat met de wagen, verzet die dus beter snel.

“De verwachtingen zijn momenteel dat het water in de nacht van zondag op maandag over de blauwe steen komt”, klinkt het bij de Stad Antwerpen. “Automobilisten verwijderen daarom best zo snel mogelijk hun geparkeerde wagens. De signalisatie werd zondagmiddag geplaatst door de stadsdiensten.

“Uit voorzorg zullen de waterkeringspoorten aan de Scheldekaaien gesloten worden vanaf zondagmiddag 15.00 uur”, klinkt het verder. “De parkings oprijden op de kaaien is dan niet meer mogelijk. Ze gaan vermoedelijke terug open op maandagvoormiddag. Het exacte tijdstip wordt later bepaald.”

“Wie bij gesloten waterkeringspoorten de parkeerterreinen af wil rijden, gebruikt de aangeduide nooduitritten. Het is sterk afgeraden om te voet de waterkeringsmuur over te steken tijdens of onmiddellijk na hoogwater.”

Er wordt maandagmorgen hoogwater voorspeld op de Schelde. Daarom worden vanaf 15 uur de waterkeringspoorten in #Antwerpen afgesloten. Wie zijn wagen op de #Scheldekaaien geparkeerd heeft, dient die zo snel mogelijk te verplaatsen: https://t.co/k9mQCqF4yv Stad Antwerpen(@ Stad_Antwerpen) link