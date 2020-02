Storm op komst: mogelijk gaan parken en waterkeringsmuur zondag dicht Philippe Truyts

06 februari 2020

14u51 0 Antwerpen Het gaat stormen op zondag en maandag. Bovendien is er begin volgende week springtij op de Schelde. Een verraderlijke cocktail voor Antwerpen. Mogelijk moeten de poorten in de waterkeringsmuur een tijdlang dicht. De stad laat weten dat ze de situatie nauw opvolgt. Het zit er dik in dat zondag verschillende parken worden afgesloten.

Wie aan de Scheldekaaien woont of werkt, heeft het de voorbije tien jaar al vaker meegemaakt: als het stormt in combinatie met een zéér hoog tij, sluit de stad uit voorzorg de waterkeringspoorten. Die beschermt de binnenstad sinds 1978 tegen overstromingen. Op 4 januari 2018 sloegen de golven voor het laatst over de kaaimuur, bij Antwerpenaren beter bekend als de ‘blauwe steen’. Een deel van de dan al gesloten kerstmarkt liep onder.

Op 6 december 2013 bereikte het waterpeil (7,24 meter) zijn tweede hoogste stand sinds de bouw van de waterkering. Het record dateert van 26 februari 1990 met 7,52 meter.

Noordwest is gevaarlijkst

De gevaarlijkste stormen voor het Scheldebekken doen zich voor wanneer de wind op de Noordzee lange tijd uit het noordwesten blaast. Dan krijgt het hoogwater langs onze kust en op de Schelde een extra stuw. Begin volgende week staat er globaal genomen een krachtige, westelijke wind. Dat is minder slecht, maar ook niet geruststellend. Dinsdag en woensdag bereikt het springtij zijn hoogtepunt.

Hoe dan ook moet je zondag en maandag volgens het KMI rekening houden met windstoten van 100 kilometer per uur, misschien zelfs meer. Bij de storm van 10 maart 2019 die in ons land voor 200 miljoen euro schade aanrichtte, haalde de wind in Stabroek een piek van 122 kilometer per uur.

Vernieuwde waterkering

De brandweer zal wel minder poorten moeten sluiten dan vroeger. In de zone Sint-Andries-Zuid is er sinds voorbije zomer al een fraai stuk vernieuwde kaaien afgewerkt. De dijk steekt er 90 centimeter hoger uit dan de oude waterkeringsmuur.