Storm Ciara: ZOO en Planckendael sluiten al om 14 uur, containerterminals in haven liggen stil PhT

09 februari 2020

10u24 20 Antwerpen De Antwerpse ZOO en dierenpark Planckendael openden zondagochtend wel de deuren, maar inmiddels is beslist om beide parken om 14 uur te sluiten. Op de luchthaven van Deurne zijn er geen vluchten van Air Antwerp naar Londen, Tui fly wijkt uit naar Zaventem. In de haven, zowel op rechter- als linkeroever, zijn de containerterminals stilgelegd.

(update 12.50 uur)

De Antwerpse Zoo opende vanochtend voor abonnees om 9 uur, voor andere bezoekers om 10 uur. Normaal sluit de dierentuin om 16.45 uur, maar omwille van de veiligheid van bezoekers en personeel is dat nu vervroegd naar 14 uur. Hetzelfde geldt voor dierenpark Planckendael. Woordvoerster Ilse Segers: “Er waren sowieso weinig bezoekers vandaag. We hielden de roofdieren en mensapen uit voorzorg binnen in hun verblijf.”

Niet naar Londen

De luchthaven van Deurne heeft zondagochtend ook maatregelen genomen. De twee geplande vluchten van TUI fly - naar Tanger en Alicante - zijn omgeleid naar Zaventem. De vluchten van Air Antwerp naar London City - normaal voorzien in de vroege namiddag en de vooravond - zijn afgelast. “Met de Fokker 50 - een propellervliegtuig - is het niet te doen. Vooral de ‘crosswind’ bij het opstijgen is te gevaarlijk”, zegt woordvoerster Vanessa Flamez. “Voor maandag is het afwachten. Dat wordt later bekeken.”

Haven valt plat

De stormwind speelt ook de haven parten. PSA/MPET en DP World, twee grote behandelaars, laten vandaag geen tweede en derde ploeg meer opkomen. De containerterminals aan het Deurganckdok (Waaslandhaven) en de Noordzee- en Europaterminal op de rechteroever liggen daardoor zeker tot maandagochtend stil, zo vernemen we van de betrokken bedrijven. Voor maandag zal de situatie later worden bekeken.

Parken dicht

Parken en begraafplaatsen zijn in Antwerpen afgesloten. Schaatsen op de tijdelijke ijsbaan Ruggeveld in Deurne gaat ook niet. In hetzelfde district was de Valentijnrun van vandaag afgelast. De loop heeft nu op zondag 16 februari plaats.