Storm Ciara op komst: Antwerpse parken en groendomeinen gaan zondag dicht BJS

07 februari 2020

17u23 0 Antwerpen Op het grondgebied van de stad Antwerpen blijven zondagochtend alle parken en groendomeinen, inclusief het provinciale Rivierenhof, gesloten wegens de voorspelde storm Ciara. De verwachting is dat ze in de loop van maandagvoormiddag weer openen.

De sluiting betekent ook een toegangsverbod voor de leden van sportclubs in de parken en voor concessiehouders. Waar mogelijk zal de stad infoborden of vormen van afspanning plaatsen om bezoekers te waarschuwen. Ook de stedelijke begraafplaatsen blijven zondag trouwens dicht.

De huisvuilophaling gaat tot nader order wel door, maar de stad vraagt om het afval zo dicht mogelijk tegen het ophaalmoment buiten te plaatsen, om papier en karton samen te binden met een stuk touw of het in een gesloten kartonnen doos te stoppen en om afvalzakken op een plaats te zetten die zoveel mogelijk beschut is tegen de wind.