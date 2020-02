Storm Ciara is uitgeraasd: waterkeringspoorten weer open, parken en groendomeinen opnieuw toegankelijk ADA

11 februari 2020

09u02 0 Antwerpen Na de doortocht van de storm Ciara schroeft de stad verschillende veiligheidsmaatregelen terug: zo heropenen de waterkeringspoorten op de Scheldekaaien en ook de stedelijke parken en groendomeinen zijn opnieuw toegankelijk voor het publiek.

Het water in de Schelde is gezakt en er is geen risico meer dat het over de blauwe steen komt. Daarom begint de stad met het heropenen van de waterkeringspoorten. Bewoners en bezoekers kunnen dus hun auto weer parkeren op de Scheldekaaien.

Door het stormtij op de Schelde hadden stad en Brandweer Zone Antwerpen de waterkeringspoorten gesloten van maandagmiddag tot dinsdagochtend. De hoge waterstanden werden veroorzaakt door storm ‘Ciara’.

Waterpeil nauwgezet opgevolgd

De stadsdiensten houden samen met de Vlaamse Waterweg het peil van het Scheldewater verder in de gaten. Dit met het oog op het volgende moment van hoogwater, dinsdagnamiddag omstreeks 17.20 uur. Momenteel wordt een peil voorspeld van 6,70m TAW, waarbij de boordsteen niet wordt overschreden. Indien deze verwachting naar boven wordt aangepast zullen de poorten van de waterkeringsmuur dinsdagnamiddag opnieuw worden gesloten van 15.30 tot ongeveer. 18.00 uur. Tussen die uren zal uitrijden dan niet mogelijk zijn.

Stedelijke parken en groendomeinen opnieuw open

Door diezelfde storm besloot de stad ook om de parken en groendomeinen af te sluiten voor het publiek van zondag- tot dinsdagochtend. Door de hevige rukwinden was het risico op vallende takken of omvallende bomen te groot en kon de veiligheid niet gegarandeerd worden. De situatie is nu stabiel genoeg dat tot heropening kan worden overgegaan. Bewoners en bezoekers kunnen opnieuw gebruikmaken van de stedelijke parken en groendomeinen.