Storm Ciara: drie Antwerpse scholen in parken nemen maatregelen PhT

08 februari 2020

14u30 0 Antwerpen Het verwachte stormweer heeft ook gevolgen voor een aantal Antwerpse scholen in of tegen parken. Dat gaat van het afsluiten van de ingangen via het park tot het uitwijken naar andere scholen. Eén school gaat op uitstap. Alle ouders zijn verwittigd, zegt het kabinet van Onderwijsschepen Jinnih Beels (sp.a).

Basisschool De Vlinderboom ligt in het Te Boelaerpark, Deurne-Zuid. De lessen gaan door, maar de leerlingen moeten binnenkomen via de ingang aan de Smitsstraat. De toegangen via het park en de De Brierstraat zijn afgesloten.

Basisschool Kosmos sluit zijn gebouw in domein Vogelzang, dat deel uitmaakt van het Nachtegalenpark. De leerlingen van de lagere school wijken voor hun lessen uit naar De Kolibrie in de Markgravelei en naar de Academie Berchem in de Onze-Lieve-Vrouwstraat. De school richt een noodopvang voor kleuters in.

Géén les is er in kleuterschool De Groene Egel in Deurne-Noord, bij het Bisschoppenhof en de Bosuil. Het gebouw blijft gesloten, maar voor de hele school is een vervangende uitstap gepland. Alle kleuters verzamelen in het nabije rust- en verzorgingstehuis.