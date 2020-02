Storm Ciara: drie Antwerpse scholen in parken nemen maatregelen, stad sluit tijdelijke ijsbaan Ruggeveld PhT

08 februari 2020

14u30 0 Antwerpen Het verwachte stormweer heeft maandag ook gevolgen voor een aantal Antwerpse scholen in of bij parken. Dat gaat van het afsluiten van de ingangen via het park tot het uitwijken naar andere scholen. Eén school maakt een uitstap. De stad besliste intussen om z ondag de tijdelijke ijspiste Ruggeveld in Deurne te sluiten. Aan het MAS zijn enkele te losse gevelstenen uit voorzorg vervangen door zandzakjes.

Basisschool De Vlinderboom ligt in het Te Boelaerpark, Deurne-Zuid. De lessen gaan door, maar de leerlingen moeten binnenkomen via de ingang aan de Smitsstraat. De toegangen via het park en de De Brierstraat zijn afgesloten.

Basisschool Kosmos sluit zijn gebouw in domein Vogelzang, dat deel uitmaakt van het Nachtegalenpark. De leerlingen van de lagere school wijken voor hun lessen uit naar De Kolibrie in de Markgravelei en naar de Academie Berchem in de Onze-Lieve-Vrouwstraat. De school richt een noodopvang voor kleuters in.

Uitstap

Géén les is er in kleuterschool De Groene Egel in Deurne-Noord, bij het Bisschoppenhof en de Bosuil. Het gebouw blijft gesloten, maar voor de hele school is een vervangende uitstap gepland. Alle kleuters verzamelen in het nabije rust- en verzorgingstehuis.

MAS

De stad besliste vrijdag al om zondag parken en begraafplaatsen af te sluiten voor het publiek. De Valentijnsrun in Deurne is afgelast. Intussen zijn bijkomende maatregelen getroffen. De tijdelijke ijsbaan Ruggeveld in Deurne die zich in een tent bevindt, blijft zondag potdicht. Aan het MAS op het Eilandje is een zone uit voorzorg afgesloten. Enkele gevelstenen die te los zitten, zijn tijdelijk verwijderd en vervangen door zandzakjes. Het museum, restaurant ‘t Zilte en Café Storm blijven open.