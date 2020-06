Exclusief voor abonnees Stopzetten ‘Echt Antwaarps Teater’ valt Ruud De Ridder zwaar: “Ik ben hier dus écht ziek van” Jonathan Bernaerts

06 juni 2020

19u00 2 Antwerpen Het afscheid valt Ruud De Ridder zwaar. Moegetergd door de coronacrisis trok hij vrijdag, samen met zijn vrouw Nicole, een streep onder het Echt Antwaarps Teater. Nét geen 40 jaar stond het gezelschap op de planken. “De stress, de onzekerheid. Het vrat me op.”

Ruud De Ridder (68) was vrijdagavond te zwaar aangeslagen om te reageren. Een dag later wil hij wel aan de lijn komen. “Maar hou het kort, hé jongen”, zegt hij er meteen bij. Zijn stem klinkt dof en verdrietig. “Ik ben hier dus écht ziek van. Mijn dokter wil me nog net geen pillen voorschrijven. Omdat hij de reden dat ik me zo slecht voel ként, zegt hij.”

Je hebt 20% van dit artikel gelezen

