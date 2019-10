StopArmoede.Nu vraagt aandacht voor link tussen armoede en schooluitval in Antwerpen BJS/BLG

17 oktober 2019

18u31 0 Antwerpen Op vijf locaties in Antwerpen heeft actieplatform StopArmoede.Nu donderdag gemanifesteerd rond de rol van onderwijs in armoedebestrijding. Dat gebeurde naar aanleiding van de Werelddag van verzet tegen armoede. Het ging voornamelijk om een informatiecampagne om passanten te laten beseffen dat één op vijf Antwerpse jongeren geen diploma secundair haalt en er in de stad meer dan 90.000 mensen onder de armoedegrens leven.

Op de Groenplaats kwamen ook sp.a-schepenen Jinnih Beels (bevoegd voor Onderwijs) en Tom Meeuws (Armoedebestrijding) een kijkje nemen. Ze krasten er elk één van de 5.000 krasbiljetten met daarop de vraag hoeveel procent van de Antwerpse jongeren geen diploma secundair onderwijs haalt (5, 13 of 21 procent). “Ik ken de cijfers jammer genoeg maar al te goed”, zei Meeuws.

StopArmoede.Nu voert al jaren actie rond armoede en wilde ditmaal specifiek wijzen op de cruciale rol van onderwijs, vooral preventief. “Een diploma leidt tot meer kansen op de arbeidsmarkt en dus op een degelijk inkomen”, zegt woordvoerster Annemie Verhoeven. “Het is vooral belangrijk dat het beleid en het middenveld de krachten bundelen, zodat ieder vanuit zijn expertise mee kan werken aan een structurele oplossing. We zijn alvast blij dat de schepenen hier in Antwerpen daar oren naar hebben.”

Maximumfactuur

StopArmoede.Nu pleit onder meer voor een maximumfactuur in het secundair en een betere opvolging van jongeren die tijdens hun schoolcarrière van de radar dreigen te verdwijnen. “De sociale dienst van het stedelijk onderwijs maakt van kinderen in armoede een topprioriteit”, verzekerde schepen Beels. “Er is een fonds voor schooluitstappen, er wordt schoolmateriaal aangeboden en we gaan altijd samen met ouders op zoek naar oplossingen.” Beels wijst ook op de recent toegewezen extra middelen voor gratis schoolmaaltijden en een urgentieplan tegen schooluitval.