Stop Darmkanker viert 10de verjaardag met ‘lachend kakje’ van 3 meter hoog in Grand Bazar PhT

28 februari 2020

16u34 0 Antwerpen Het wordt een bijzondere maand maart voor vzw Stop Darmkanker. De organisatie bestaat niet alleen tien jaar, het is ook Internationale Darmkankermaand. Vanaf zaterdag 29 februari opent de vzw voor een kleine twee weken een pop-upwinkel in Grand Bazar Antwerp. Blikvanger in dat shoppingcentrum is het inmiddels bekende ‘lachend kakje’, drie meter hoog.

Bezieler van vzw Stop Darmkanker dr. Luc Colemont maakt er graag tijd voor vrij. Hij doet dagelijks een Facebooklive in de shop, met signeersessies. Je vindt er onder meer boeken, T-shirts, armbandjes en de Stop Darmkankerstrip Dirk, die al in meer dan tien talen is vertaald. De opbrengst gaat naar de vzw.