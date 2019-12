Stofzuiger van Jan De Nul moet Antwerps natuurgebied verlossen van ‘plastic keutels’ BJS

19 december 2019

14u35 1 Antwerpen Baggerbedrijf Jan De Nul heeft de ‘Galgeschoor Plastic Challenge’ gewonnen, een initiatief van de Antwerpse haven om het probleem van plastic pellets in het natuurgebied in de haven aan te pakken. De ‘Nul-O-Plastic’ is een compact voertuig met een lange zuigarm dat de kleine plastic bolletjes kan opruimen zonder de vegetatie en het ecosysteem te beschadigen.

Port of Antwerp lanceerde de uitdaging een half jaar geleden, om innovatieve oplossingen te sprokkelen voor de historische vervuiling van het Antwerpse natuurgebied Galgeschoor met ‘plastic pellets’. Dat zijn stukjes plastic niet groter dan een erwt, die gebruikt worden om plastic producten mee te produceren. Ondanks hun geringe grootte zijn ze erg schadelijk voor ecosystemen, omdat vogels en andere dieren ze verwarren met voedsel. Op die manier komt plastic in de voedselketen terecht.

Uit de 55 inzendingen, van zowel bedrijven als particulieren, werden 15 ideeën geselecteerd. De initiatieven van Arcadis, Deme Group en Envisan (het milieubedrijf van Jan De Nul) kwamen op de shortlist. Alle drie baseerden ze zich op het ‘stofzuigerprincipe’, dat pellets via zuigkracht uit de natuur verwijdert.

Plastics hebben een plaats in de haven, maar die plaats is niet in de Schelde, het dokwater of de natuur Annick De Ridder

‘Nul-O-Plastic’

De ‘Nul-O-Plastic’ van Envisan kwam als winnaar uit de bus. Voor hun ontwerp vertrok het bedrijf van het uitgangspunt van een grote, manoeuvreerbare stofzuiger. Envisan zal het ontwerp samen met Port of Antwerp verder ontwikkelen, om het voertuig vanaf 2020 in te zetten voor de opkuis van het Galgeschoor.

“Plastics hebben een plaats in de haven, maar die plaats is niet in de Schelde, het dokwater of de natuur. Ik hoop dat we binnen een aantal jaar deze initiatieven niet meer nodig hebben, omdat we tegen dan kunnen voorkomen in plaats van genezen”, zegt Antwerps havenschepen Annick De Ridder (N-VA) die de winnaar van de ‘Galgeschoor Plastic Challenge’ donderdagochtend in het Havenhuis bekendmaakte.

Op basis van tellingen en extrapolaties kunnen we stellen dat er op de oevers van de Schelde tientallen miljarden van deze plastickeutels te vinden zijn Antwerpen Schaliegasvrij

Aan de overwinning is een bedrag van 10.000 euro verbonden. Het team achter de Nul-O-Plastic zal het toestel nu verder uitwerken, en onder meer op zoek gaan naar manieren om het opgezogen plastic te scheiden van organisch materiaal.

‘Keuteljacht’

De vervuiling door ‘plastic pellets’ langs de Schelde is enorm, dat bleek onlangs nog na een ‘plastickeuteljacht’ die burgerbeweging Antwerpen Schaliegasvrij hield. Begin november namen burgerwetenschappers stalen op in totaal vijftig plaatsen, in de Antwerpse haven, maar ook in het Zwin, Breskens, Vlissingen en Zeeland. Op iedere plaats namen ze een foto in een kader van 25 cm op 25 cm, waar ze ook pellets telden. “Uit deze samples telden we al 22.000 keutels. Als we enkel deze samples extrapoleren kunnen we stellen dat er op de oevers van de Schelde tientallen miljarden van deze plastickeutels te vinden zijn”, aldus Antwerpen Schaliegasvrij.

Volgens de initiatiefnemers bewijst hun onderzoek dat de bron van de vervuiling in de Antwerpse haven ligt en niet vanuit de Noordzee komt. “Dat is zichtbaar aan de concentratiedaling die overeenkomt met de afstand tot de haven.” Op vrijwel alle onderzochte plaatsen ging het bovendien niet over oppervlakkige vervuiling, maar breed uitgestrekte zones met diepe lagen vol plastickeutels.