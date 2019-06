Stoelen, dozen vol rommel en zelfs zwembadje: groot sluikstort ontsiert Kerkstraat Jan Aelberts

27 juni 2019

15u15 5 Antwerpen Een sluikstorter heeft het in de Borgerhoutse Kerkstraat, vlak bij het Velo-station, wel heel bont gemaakt. Hij dumpte onder andere een volledig zwembadje, stoelen en dozen vol kleding en kinderspullen.

Sluikstorten, het blijft een doorn in het oog van de bewoners. Vooral in Borgerhout is het een plaag waar de stadsdiensten de handen vol mee hebben. Aan Velo-station 109 in de Kerkstraat is het vandaag opnieuw prijs. Dozen vol kleding en speelgoed, stoelen, een zwembadje en andere rommel werden er gedumpt. Het sluikstort werd vanmorgen ontdekt. Wellicht werd het afval er vannacht achtergelaten.

Wie een sluikstort ontdekt, kan dat melden op het gratis nummer 0800/93.511 of via de website van de stad, waarna de stadsdiensten de rommel komen opruimen.