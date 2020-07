Stijging van besmettingen in Joodse gemeenschap? “Zou me verbazen, iedereen houdt zich aan de regels” Annelin Marien

14u58 12 Antwerpen Het gemiddelde dagelijkse aantal besmettingen met Covid-19 in de voorbije week is opnieuw gestegen met 2 procent, tot 87,9. Dat blijkt uit de gegevens van Sciensano. De stijging doet zich vooral voor in de provincie Antwerpen en in de leeftijdscategorieën van 20-29 jaar en 50-59 jaar. Dat er in Antwerpen opnieuw meer besmettingen zijn, zou als één van de factoren een tiental extra besmettingen in de Joodse gemeenschap hebben. Dat verduidelijkte epidemioloog Pierre Van Damme vandaag aan VTM NIEUWS, nadat hij signalen had gekregen vanuit die gemeenschap. Samuel Markowitz en Michael Freilich vallen uit de lucht: “Er is bezorgdheid, maar dat geldt niet enkel voor de Joden”, klinkt het.

“We moeten vooral via de contactopsporing kunnen nagaan wat gemeenschappelijk is aan de nieuwe gevallen”, vertelt epidemioloog Pierre Van Damme aan VTM NIEUWS. “Is dat bijvoorbeeld dat ze bij eenzelfde bedrijf werken? Of is dat bijvoorbeeld het uitgaansleven in Antwerpen? We moeten dat in kaart brengen en de nodige conclusies uit trekken”.

Pierre Van Damme liet ook vallen dat hij signalen had gekregen vanuit de Joodse gemeenschap. Daar zouden er een tiental nieuwe besmettingen zijn. “Die houden misschien verband met reizen naar Israël en huwelijksfeesten. Dit toont de bezorgdheid vanuit de Joodse gemeenschap over het virus, en het kan één van de factoren zijn van de stijging in Antwerpen. Al zal dat zeker niet de unieke oorzaak zijn, want nieuwe besmettingen kunnen zich in elke gemeenschap, bedrijf of horecazaak voordoen.”

Hechte gemeenschap

Michael Freilich, vertegenwoordiger van Joodse gemeenschap, valt uit de lucht over eventuele besmettingen bij de Joden. “Helemaal in het begin van de coronacrisis was er een vermoeden dat de Joodse gemeenschap extra veel risico zou lopen op besmetting, omdat het een zeer hechte gemeenschap is met grote gezinnen en veel familiebijeenkomsten”, aldus Freilich. “Maar dat bleek uiteindelijk maar een fabeltje te zijn, want met maar 11 coronadoden op 25.000 leden van de Joodse gemeenschap, bleef de dodentol zeer laag. Ik weet niet op welke cijfers men zich nu baseert, maar het zou me verbazen als de Joodse gemeenschap nu extra veel besmettingen te verduren krijgt. Of reizen naar Israël een oorzaak kan zijn? Dat lijkt me sterk: er zijn zeer weinig vluchten naar Israël, en iedereen die er binnenkomt moet twee weken in quarantaine. De meesten zullen net als velen hun vakantie in eigen land doorbrengen.”

Ook Samuel Markowitz, districtsschepen van Antwerpen en lid van de Joodse gemeenschap, denkt niet dat de stijging van het aantal besmettingen in Antwerpen terug te brengen is tot de Joodse gemeenschap. “De Joodse gemeenschap in Antwerpen leeft de strenge maatregelen goed na, zoals iedereen”, vertelt hij. “Het kan zijn dat er tussen die 88 besmettingen een Jood zit, maar vanwaar komen die andere 87 besmettingen dan? Corona zoekt geen bepaalde gemeenschap, en een bepaalde gemeenschap zoekt geen corona. Er is bezorgdheid, maar dat geldt niet enkel voor de Joden.”