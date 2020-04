Stickers op infoborden en parkeerautomaten worden dit voorjaar vernieuwd BJS

14 april 2020

16u35 0 Antwerpen Vanaf april worden alle stickers op parkeerinfoborden en parkeerautomaten in Antwerpen vernieuwd. In de loop van dit jaar komen er namelijk extra aanbieders van parkeerapps bij waarnaar de nieuwe stickers verwijzen via een QR-code en URL. De informatie op de stickers wordt zo een pak tijdlozer.

In de loop van dit jaar zullen parkeerders in Antwerpen via meer dan tien verschillende Belgische én Nederlandse aanbieders kunnen betalen voor hun parkeersessie. De stickers op infoborden en parkeerautomaten vermelden momenteel enkel de huidige twee aanbieders.

Daarom worden vanaf april over heel de stad alle stickers vervangen. De nieuwe stickers zullen met een QR-code en een URL verwijzen naar een viertalige webpagina. Daarop staan alle op dat moment operationele aanbieders en de functionaliteiten per aanbieder. Zo worden de stickers tijdlozer. Online kan de info immers continu up-to-date gehouden worden.

Eenvoudigere communicatie

In het ontwerp van de nieuwe stickers wordt er ook extra aandacht besteed aan eenvoudige, universele en - zoals eerder vermeld - tijdloze communicatie. Zo staan bijvoorbeeld de venstertijden wanneer er betaald moet worden duidelijker en groter op de stickers. De aanduiding ervan is ook zo universeel mogelijk.

Omwille van de coronacrisis is het betalend parkeren op openbaar domein in Antwerpen tijdelijk niet meer van kracht.