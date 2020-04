Steven schrijft trilogie in amper 6 weken: “Straks krijgen we een stortvloed aan boeken van mensen die zich nu vervelen, ik wou de eerste zijn” ADA

28 april 2020

12u17 2 Antwerpen We zitten in ons kot en we vervelen ons. Wat doe je dan? Wat begon als een grap resulteerde in drie boeken in amper zes weken tijd van de hand van Katastroof-bandlid Steven Boers. De Antwerpse zanger schreef een “conceptuele autobiografische meta-roman”, oftewel: een aaneenschakeling van gedachten zonder rode draad. Maak kennis met ‘De Wesley Trilogie’, zonder Wesley.

‘De Wesley Trilogie’, zo heet het experimentele literaire debuut van Katastroof-bandlid Steven Boers, aka Stef Bef. Absurd, eclectisch, een vleugje meta, voetnoten, mijmerende gedichten en in de drie boeken nergens een Wesley te bespeuren. Amper zes weken had Steven nodig om zijn “conceptuele autobiografische meta-romans” op papier te zetten.

Als je maanden bezig bent met iets en mensen vinden het achteraf slecht, dan voel je je toch echt rot. Als mensen het nu slecht vinden kan je laconiek reageren: Wat had je verwacht? Ik heb het op zes weken gemaakt? Steven Broers

“Ik heb bij alles nogal de neiging het snel te willen doen. Dat heeft volgens mij te maken met een zekere faalangst. Als je maanden bezig bent met iets en mensen vinden het achteraf slecht, dan voel je je toch echt rot. Als mensen het nu slecht vinden kan je laconiek reageren: Wat had je verwacht? Ik heb het op zes weken gemaakt?”, lacht Boers.

De trilogie bestaat uit ‘a POK a Lips’, ‘Quasi/Mondo’ en ‘Anti Ockham’ en vertelt geen verhaal. “Het is een neerslag van gedachten, ideeën en niks. Het enige wat ik me had voorgenomen bij de start is dat ik niks mocht opzoeken. Dus ook feitelijk klopt het niet omdat het een weergave is van dingen zoals ik ze mij herinner.”

Postcorona literatuur

Het idee is ontstaan uit een grap maar ook een bezorgdheid. “Tegen vrienden zei ik dat we na deze lockdown een stortvloed van boeken gaan krijgen van mensen die zich tijdens deze periode vervelen. Noem het postcorona-literatuur. En dus ben ik maar mee op die kar gesprongen en wilde ik de eerste zijn”, lacht Boers. Dat het er uiteindelijk drie zijn geworden, was niet de bedoeling. “De eerste was klaar dus begon ik aan de tweede en dan is de derde een logisch gevolg. Maar nu stop ik.”

Momenteel biedt Steven zijn boeken gratis aan via Twitter maar hij zou het fijn vinden moest een uitgeverij geïnteresseerd zijn. “Al zal het gezien de hoge absurditeit niet gemakkelijk zijn een uitgever te vinden. Het is geen BV-kookboek hé. Maar de mensen die het al gelezen hebben zijn positief. Zelfs mijn vrouw vindt het goed. Ze zei me dat ze me dankzij die boeken beter heeft leren kennen. Je moet weten dat we al 14 jaar samen zijn he, dus dat wil wel wat zeggen.”