Steve Bakelmans geeft uitleg bij moord op Julie Patrick Lefelon

24 juni 2019

09u43 6 Antwerpen In het onderzoek naar de moord op Julie Van Espen (23) wordt er op dinsdagnamiddag 25 juni een reconstructie gehouden. De plaats van de feiten zal worden afgeschermd en er zal een veiligheidsperimeter worden ingesteld.

De 39-jarige verdachte Steve Bakelmans zal op de plaats van de feiten tekst en uitleg geven over de feiten. Een deel van de Vaartkaai en van Burgemeester Gabriël Theunisbrug zal afgeschermd worden en er zal een perimeter worden ingesteld, zodat dit belangrijk deel van het onderzoek in alle rust en sereniteit kan verlopen. Het is mogelijk dat op bepaalde momenten de directe omgeving hinder zal ondervinden.

De familie van Julie Van Espen zal in de commandowagen van de politie de reconstructie kunnen volgen. Ook hun advocaat en de advocaten van Steve Bakelmans mogen bij de reconstructie aanwezig zijn.