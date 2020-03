Steun de horeca: koop een waardebon en besteed hem na coronacrisis in je favoriete zaak David Acke

13u09 0 Antwerpen Voor de horeca zijn dit onzekere tijden. Elke dag worden de opgelegde maatregelen strenger en strenger. Winkels, cafés en restaurants moeten de deuren sluiten. Hoewel de maatregel op veel begrip kan rekenen blijven de uitbaters met een financiële kater achter. Om deze mensen een hart onder de riem te steken lanceert de website Let’s Support, een lokale non-profitactie, een online waardebonplatform.

Let’s Support is een partnerschap tussen Meug, GrowForce, Reputations, Hashting, Parlangi en DinnerGift.be en wil in de eerste fase steun bieden aan de lokale horecazaken die getroffen werden door de uitbraak van het coronavirus. De website biedt een platform om deze moeilijke situatie te overbruggen, door iedereen de kans te geven een waardebon te kopen voor deze zaken. Op die manier krijgen de lokale horecazaken nu de broodnodige centen binnen om de periode zonder inkomsten te overbruggen en zo het risico enigszins te kunnen spreiden.

“De komende weken zullen zwaar zijn voor iedereen, maar als we samenwerken, kunnen we veel mensen helpen. ‘Vele kleintjes maken iets groots’: elke waardebon die je aankoopt helpt, los van het bedrag dat je investeert. We hopen natuurlijk heel hard dat de overheid ook een substantiële bijdrage levert aan deze ondernemers”, klinkt het bij Let’s Support.

Gratis registreren

Elke horecazaak die getroffen wordt door het coronavirus kan zich eenvoudig gratis registreren als partner via het online platform DinnerGift.be. Let’s Support voert de controle uit en zorgt ervoor dat de horecazaak via haar eigen kanalen het juiste aankoopadres kan communiceren aan haar klanten en publiek.

Wie dus de Let’s Support-actie wil steunen, koopt een waardebon via het platform en deelt dit op sociale media via de hashtag #letssupport. Op het einde van de maand gaat het integrale bedrag van elke waardebon naar de gekozen horecazaak. De bon kan gebruikt worden als de zaak weer open gaat, maar wie extra steun wil bieden, verzilvert de bon niet en beschouwt het als een schenking aan de lokale horecazaak.

Tweede fase

Let’s Support richt zich nu op de lokale horeca, maar is zelfs nog voor de officiële lancering al aan het uitkijken naar een mogelijke uitbreiding: niet enkel de horecazaken, maar ook andere lokale handelaars en organisaties lijden namelijk onder de uitbraak van het virus. Samen worden alle mogelijkheden onderzocht om ook snel steun te kunnen bieden aan deze ondernemers. “Het ultieme doel is dat we allemaal, als deze zware storm gaat liggen, opnieuw terecht kunnen bij onze favoriete cafébaas, ons geliefde theaterhuis of onze lokale handelaar”, besluit Let’s Support.