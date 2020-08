Sterrenzaak The Glorious overleeft de coronacrisis niet ADA

24 augustus 2020

19u35 0 Antwerpen Als er over één maand geen overnemer gevonden wordt, dan gaan de kookvuren van het sterrenrestaurant The Glorious definitief uit. Uitbaters Ludwig Aerts en Elly Vandeweyer namen het restaurant in 2017 over van chef-kok Johan Van Raes die in 2013 een Michelinster haalde. De coronacrisis nekte het restaurant op het Zuid.

De coronacrisis heeft een nieuw culinair slachtoffer op zijn geweten. Het sterrenrestaurant The Glorieus op het Antwerpse Zuid doet de boeken dicht. Uitbaters Ludwig Aerts en Elly Vandeweyer gooien de handdoek in de ring. Sinds de uitbraak van de coronacrisis was het moeilijk om de stroom facturen te betalen en zonder echt vooruitzicht op betere tijden, besloot het koppel deze moeilijke beslissing te nemen.

The Glorious was sinds de opening in 2009 meteen een groot succes. Met de komst van chef-kok Johan Van Raes ging het culinair nog een trapje hoger en dat werd beloond met een Michelinster in 2013. In 2017 werd het koppel Ludwig Aerts en Elly Vandeweyer eigenaar van het restaurant.

Zij hopen binnen de maand nog een overnemer te vinden voor het restaurant. Vinden ze die niet, dan is Antwerpen een culinaire grootmacht kwijt.