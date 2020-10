Sterrenchef Tim Meuleneire achter fornuis in DOMYTIS tijdens kijkdag: “Een zorghotel met de service van een sterrenhotel” ADA

10 oktober 2020

18u36 0 Antwerpen DOMYTIS, uitbater van residentie voor ouderen op Nieuw Zuid, organiseerde zaterdag een kijkdag. Heel de dag zijn er (kunst)activiteiten voor bewoners en geïnteresseerden, met als kers op de taart een lunch van sterrenchef Tim Meuleneire.

Noem het geen woonzorgcentrum en al helemaal geen rusthuis want dat wil DOMITYS net niet zijn. Wel een soort zorghotel waar senioren een appartement kunnen huren met de service van een sterrenhotel. Ontbijt, lunch, avondmaal, roomservice indien gewenst, ontspannen kan in de sauna of het zwembad en op de activiteitenkalender geen typische bingo maar museabezoekjes, workshops bloemschikken of een documentaire avond. Kostprijs? Vanaf 55 euro per dag.

Maar ook hier gooit corona roet in het eten. “Omwille van de coronacrisis konden we heel wat minder activiteiten organiseren voor onze bewoners. Dat maken we tijdens de Kijkdag helemaal goed. We voorzien een gevarieerd corona-proof programma met kunstactiviteiten voor de bewoners en bezoekers, van bloemschikken tot schetsen en zelfs boetseren”, legt Kristel Geubels, directeur van de DOMITYS residentie in Antwerpen, uit.

Maar het hoogtepunt van de Kijkdag is een 4-gangenlunch met aangepaste wijnen, voorzien door sterrenchef Tim Meuleneire: “Gezellig samen zijn is cruciaal voor mensen, en zeker wanneer men wat ouder wordt. Een lekkere maaltijd is daar de ideale manier voor. In deze gekke tijden heb ik dan ook geen seconde getwijfeld om mee te werken aan deze fijne ervaring voor de Antwerpse senioren”, aldus sterrenchef Tim Meuleneire. Vioolvirtuose Petia Staneva zorgt tijdens de lunch voor een muzikale noot.