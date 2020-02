STERKkamp vzw stopt wegens te groot succes: “Administratie valt niet meer te combineren met vaste job” David Acke

25 februari 2020

17u13 0 Antwerpen STERKkamp vzw houdt op te bestaan nadat het vier jaar lang kinderen tussen 7 en 12 jaar spelenderwijs leerde hoe ze zich kunnen integreren in een groep. 400 kinderen, verspreid over 19 kampen, kwamen langs bij bezielster Maya Hoppenbrouwers. Vrijdag loopt het allerlaatste kamp af: te veel administratie en niet combineerbaar met een vaste job. “Tranen met tuiten zijn er gevloeid maar nu overheerst een gevoel van trots.”

Nog drie dagen en dan valt het doek over STERKkamp vzw. Vier jaar lang zette initiatiefneemster Maya Hoppenbrouwers samen met tal van monitoren zich in voor kinderen tussen zeven en twaalf jaar die onzeker zijn en moeilijk hun plekje vinden in een groep. Wat begon als een kleinschalig initiatief met kampen tijdens de krokus- en kerstvakantie en later ook in de zomervakantie, groeide al snel uit tot een groot succes. En laat net dat succes één van de redenen zijn waarom Maya afgelopen zomer de moeilijke knoop moest doorhakken.

“Veel traantjes gevloeid”

“In het begin was STERKkamp perfect te combineren met mijn vaste job maar de laatste maanden zijn we te groot geworden en was vooral de administratieve berg enorm geworden waardoor de combinatie met een voltijdse job erg moeilijk werd. Dan besef je dat je keuzes moet gaan maken en uiteindelijk besloot ik te stoppen”, vertelt Maya. Dat die beslissing nemen niet eenvoudig was, spreekt voor zich. “Er zijn heel veel traantjes gevloeid”, vertelt ze, “maar nu ben ik er oké mee. Het is een cliché maar het is fijner om op een hoogtepunt te kunnen stoppen dan dat je moet stoppen omdat je niet meer de kwaliteit kan leveren waarvoor je bekend staat. Maar daarnaast beslis je niet alleen voor jezelf, ik neem ook een beslissing in naam van alle monitoren, ouders én natuurlijk de kinderen.”

Het is een cliché maar het is fijner om op een hoogtepunt te kunnen stoppen dan dat je moet stoppen omdat je niet meer de kwaliteit kan leveren waarvoor je bekend staat. Maya

Persoonlijk advies

Het sterke punt van STERKkamp bleek misschien meteen ook de grootste zwakte: het persoonlijk contact met de ouders en de kinderen. “Natuurlijk zouden we een deel van de taken kunnen uitbesteden maar dan heb je nooit dat persoonlijke contact dat we nu hebben. Nu belden ouders me om persoonlijk advies en het verhaal van hun kind. Elk kind is anders en dus is het belangrijk dat je zelf de afweging kan maken wat het beste is voor het kind. Dat kan je niet laten uitbesteden”, aldus Maya.

Op dit moment vindt het laatste STERKkamp plaats in het Xaveriuscollege in Borgerhout. De vaste thuisbasis in Antwerpen. Maar vrijdag is het dus afgelopen. “Ik weet niet hoe ik ga reageren. Met een lach en een traan zeker?” lacht Maya. “We sluiten af met een groot feest. Alle kinderen, ouders en monitoren zijn uitgenodigd. Er zullen ook gratis frietjes zijn. Maar wat me het meest van al plezier doet, zijn de vele mooie en positieve reacties die ik krijg. Er zijn zelfs ouders die aangeboden hebben om me te helpen met de administratie”, zegt Maya.

Vanaf september start ik een praktijk in Borgerhout waar ik eigenlijk hetzelfde zal doen als wat ik op deze kampen deed, alleen nu individueel voor kinderen tussen 7 en 14 jaar. Maya

En komt er nu een zwart gat? “Neen, eigenlijk niet”, vertelt Maya geheimzinnig. “Vanaf september start ik een praktijk in Borgerhout waar ik eigenlijk hetzelfde zal doen als wat ik op deze kampen deed alleen individueel voor kinderen tussen 7 en 14 jaar. Dan kan iedereen terecht in Praktijk Sterk. Zie je de link met de naam”, knipoogt Maya. En zo is het einde altijd ook weer het begin van iets nieuw.

Wie meer info wil over Maya haar praktijk kan terecht op www. praktijksterk.be.