Sterk staaltje precisiewerk: DP World plaatst dubbeldeksbrug voor voetgangers tussen nieuw hoofdgebouw en parking op Antwerp Gateway PhT

28 september 2020

15u58 0 Antwerpen Bij goederenbehandelaar DP World Antwerp aan het Deurganckdok werken de vijfhonderd havenarbeiders en een deel van de bedienden tegen midden 2021 in een nieuw gebouw. Dat moet de draaischijf worden van de Antwerp Gateway terminal. Afgelopen weekend is het stalen geraamte van de dubbeldekse voetgangersbrug geplaatst die de nieuwbouw met de parking verbindt.

Er kwamen twee kranen van 700 en 750 ton aan te pas om de brug te plaatsen. De voetgangersbrug loopt over een spoorweg. Aan de ene kant geeft ze toegang tot de eerste en tweede verdieping van de nieuwbouw, aan de andere zijde brengt een trappenhal de werknemers naar de parking.

Dubbeldek

De voetgangersbrug van 65 meter lang valt onder andere op door zijn twee verdiepingen. Ze is geleverd door C-Metal. Ondertussen krijgt het nieuwe operationele gebouw, van de hand van Areal Architecten en opgetrokken door aannemer Van Roey, al aardig vorm.

De bouw startte in november 2019. De betonconstructie is voltooid en momenteel wordt de gevelbeglazing geïnstalleerd. “We bouwen bovenop een rijweg voor vrachtwagens”, zegt woordvoerster Kris Thieren. “Omdat we rekening moesten houden met de spoor-, water-, gas- en hoogspanningsleidingen is het een sterk staaltje architectuur. Op de gelijkvloerse verdieping komen onder andere een kantine en kleedruimten voor de havenarbeiders. Op de drie verdiepingen daarboven richten we de kantoren en vergaderzalen in. Het gebouw en de brug moeten in de zomer van 2021 klaar zijn.”

Grote investeringen

Het gebouw maakt deel uit van een investeringsplan van DP World van 197 miljoen euro. Bedoeling is om negenhonderdduizend standaardcontainers extra capaciteit te creëren voor de bestaande terminal. Dat kan door een herinrichting en verdere automatisering van de terminal. Het oude operationele gebouw ruimt baan voor extra containers.