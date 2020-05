Stenenbrug krijgt nieuwe leuningen, beperkte hinder voor verkeer ADA

21 mei 2020

In opdracht van Agentschap Wegen en Verkeer start een aannemer vanaf 29 mei met de vernieuwing van de leuningen en randbalken van de Stenenbrug (N116). Dat is de brug over de Ring van Antwerpen (R1) in Borgerhout. Tijdens de werken, die ongeveer een maand zullen duren, blijft er altijd verkeer over de brug mogelijk in beide richtingen.

De leuningen van de Stenenbrug zijn versleten en worden daarom vervangen door nieuwe exemplaren. Gelijktijdig met het vernieuwen van de leuningen worden ook de randbalken, dat zijn de betonnen sokkels van de leuningen, vernieuwd. De aannemer start met de klus vanaf 29 mei en zal per kant van de brug telkens twee weken bezig zijn. In totaal zullen de werken dus ongeveer een maand duren.

Blijft open

Het auto- en tramverkeer op de Stenenbrug zal tijdens de werken geen hinder ondervinden. Ook voetgangers en fietsers kunnen steeds over de brug, maar moeten in beide richtingen over één zijde passeren. Het fiets- en voetpad langs de kant van de werken wordt ingenomen als werfzone. De aannemer start eerst op de zuidelijke brughelft, daarna volgt de noordelijke helft. Op de Stenenbrug worden tijdens de werken tijdelijke vervangleuningen voorzien. Tijdens het plaatsen en het wegnemen van de vervangleuningen is er beperkte hinder voor het verkeer op de Ring. ’s Nachts worden dan één of meerdere rijstroken afgesloten gedurende enkele uren. Ook het Ringfietspad onder de brug is dan tijdelijk onderbroken.