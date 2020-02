Stemmen op favoriete thema’s van Burgerbegroting kan voortaan ook online ADA

17 februari 2020

10u20 0 Antwerpen Het district Antwerpen organiseert voor de zevende keer de Burgerbegroting. Inwoners van het district beslissen opnieuw over de verdeling van 1,4 miljoen euro of 10 procent van de volledige begroting van 2021. Nieuw dit jaar is dat inwoners ook online kunnen stemmen op hun favoriete thema’s via www. doemee.burgerbegroting.be.

“Dit jaar pakken we het wat anders aan”, zegt Femke Meeusen, districtsschepen bevoegd voor participatie & burgerbegroting. “We geven alle inwoners van het district Antwerpen de kans om ook online op hun favoriete thema’s te stemmen, via www.doemee.burgerbegroting.be. Uiteraard is iedereen nog steeds zeer welkom op de fysieke keuzemomenten. Daarnaast trekken we dit jaar echt de wijken in en hebben we bijvoorbeeld voor het Kiel, Luchtbal en Linkeroever een aanpak op maat uitgewerkt.”

Tijdens 5 keuzemomenten tussen 2 en 8 maart gaan bewoners met elkaar in gesprek. Inschrijven kan via www.burgerbegroting.be. Ze kiezen op die momenten en online samen 12 thema’s die ze belangrijk vinden. Op zaterdag 28 en zondag 29 maart wordt 1,4 miljoen euro verdeeld over de gekozen thema’s.