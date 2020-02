Stellingen nieuwe voetgangersbrug dreigen los te komen: alle verkeer stilgelegd Jan Aelberts

09 februari 2020

17u30 0 Antwerpen De Schijnpoortweg is ter hoogte van de Noordersingel afgesloten voor alle verkeer. Daar dreigen de stellingen van de gloednieuwe voetgangersbrug het te begeven onder de felle rukwinden van storm Ciara.

De Antwerpse politie sloot zondagavond de Schijnpoortweg af in beide richtingen. Ter hoogte van de Noordersingel dreigen de stellingen van de voetgangersbrug los te komen. Voetgangers mogen de brug niet op en ook het tramverkeer is stilgelegd. De brandweer stelt ondertussen alles in het werk om de stellingen vast te maken.