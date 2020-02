Stelling dreigt in te storten na stormweer: brandweer moet gevaarte afbreken Sander Bral

11 februari 2020

13u38 0 Antwerpen Brandweer en politie zijn ter plaatse in de Rolwagenstraat in de wijk Zurenborg. In de nasleep van storm Ciara kwam daar een stelling van drie verdiepingen hoog wankel te staan. De brandweer moet de stelling stuk voor stuk afbreken met een ladderwagen. De straat is daarvoor enkele uren versperd.

De stelling kwam wankel te staan nadat er enkele ankers loskwamen door storm Ciara, die de afgelopen dagen over ons land raasde. De brandweer is bezig om het instabiele gevaarte handmatig af te breken. Daarvoor is de straat volledig afgesloten. Ook de haltes Berchem Station tot en met Centraal Station op tramlijn 11, worden niet bediend. Vervoersmaatschappij De Lijn legde vervangbussen in voor de reizigers. De Lijn meldt ook dat tramlijn 9 een alternatief kan zijn.