Stella Fietsen opent E-bike Testcenter in stadscentrum Antwerpen ADA

20 juli 2020

14u26 0 Antwerpen Antwerpen krijgt een nieuwe e-bikewinkel in de stad. Stella Fietsen opent het nieuwste E-bike Testcenter aan de Kloosterstraat 150, in het stadscentrum van Antwerpen. Hiermee is Antwerpen de vijfde stad in België met een Stella E-bike Testcenter.

Eind januari 2020 opende Stella Fietsen de eerste twee E-bike Testcenters in België, in Kuurne en Hasselt. De afgelopen maanden kwamen daar ook locaties in Sint-Martens-Latem en Olen bij. Met de winkel in Antwerpen trekt de e-bikespecialist voor het eerst naar een stadscentrum in België.

Dat Stella Fietsen naar Antwerpen komt is een logische keuze volgens woordvoerder Johan Makaske. “Uit een onderzoek van Coya, de internationale fietsverzekeraar, blijkt dat Antwerpen op plek drie staat van de wereldwijde fietsindex. Bij deze index spelen de aangepaste fietswegen, investeringen in fietsinfrastructuur en het aandeel fietsgebruikers een grote rol. Een mooie gelegenheid voor Stella om de e-bikes te introduceren, maar ook voor fietsliefhebbers die graag op de e-bike van deze fietsstad willen genieten.”

Stella ontwikkelt, fabriceert en verkoopt de eigen e-bikes zelf, zonder tussenhandel. Zo heeft Stella onlangs specifiek voor de Belgische markt e-bikes ontwikkeld die consumenten in het E-bike Testcenter kunnen uitproberen. “Na aankoop kunnen klanten ook weer bij ons terecht voor een onderhoudsbeurt en service aan de e-bike. Komt een bezoek aan het E-bike Testcenter niet uit? Dan komen wij voor proefritten en servicebeurten ook bij de klant aan huis.”

Het Stella E-bike Testcenter aan de Kloosterstraat 150 is elke weekdag open van 9.30 uur tot 17.30 uur en op zaterdag van 9.30 uur tot 17.00 uur.