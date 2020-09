Steinerschool Hibernia sluit na besmetting leerkracht AMK

09u42 0 Antwerpen De Antwerpse Steinerbasisschool Hibernia is de eerste school in Vlaanderen die volledig sluit door een besmetting met Covid-19. Een leerkracht testte positief en was tijdens een vergadering in contact gekomen met andere leerkrachten, die nu allemaal twee weken in quarantaine moeten. Ouders moeten hun kinderen thuis opvangen, de school start weer met afstandsonderwijs. Dat schrijft Gazet van Antwerpen.

De kleuters en lagere schoolkinderen van de bekende Steinerschool in de Volkstraat in Antwerpen Zuid zitten één week na de start van het nieuwe schooljaar alweer thuis. De leerkracht die positief testte op Covid-19 had een vergadering gehad met de meeste andere leerkrachten, die langer dan een kwartier duurde. De veiligheidsmaatregelen werden daarbij in acht genomen, maar omdat de tijdsduur langer dan 15 minuten was, werd beslist om alle leerkrachten die aanwezig waren twee weken in quarantaine te plaatsen.

De school telt drie kleuterklassen en zes klassen in het lager, samen goed voor zo’n 150 leerlingen. De ouders staan zelf in voor de opvang van hun kinderen, en er wordt vanaf vandaag weer met afstandsonderwijs gewerkt. De middelbare Steinerschool in hetzelfde gebouw blijft wél open.