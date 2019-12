Steiger op Linkeroever weer in gebruik na ongeval met Waterbus BJS

10 december 2019

11u42 1 Antwerpen In Antwerpen kunnen de boten van de Waterbus dinsdag weer aanmeren aan de steiger van halte Sint-Anna op Linkeroever, nadat een van de waterbussen er maandag tegenaan was gevaren. Dat zegt het Antwerpse Havenbedrijf. De betrokken waterbus is wel voor herstelling uit roulatie gehaald.

DeWaterbus beschikt nu nog over vijf boten op de lijn Hemiksem-Lillo die via het Antwerpse stadscentrum vaart. Dat betekent dat een op zes vaarten wordt geschrapt tot de beschadigde waterbus weer klaar is voor gebruik. Hoe lang dat zal duren, kon het Havenbedrijf dinsdag nog niet zeggen.

De steiger op Linkeroever raakte door het ongeval ook beschadigd, maar kan wel nog veilig worden gebruikt. “We gaan samen met De Vlaamse Waterweg bekijken wanneer de herstelling kan plaatsvinden, maar voorlopig is er geen probleem”, klinkt het bij het Havenbedrijf.

Bij de botsing liepen achttien opvarenden verwondingen op. Een van hen, een matroos van de Waterbus, was er erg aan toe, maar niemand verkeert in levensgevaar. Het parket voert een onderzoek naar de oorzaak, het Havenbedrijf had het maandag over hevige wind en stroming en beperkte zichtbaarheid door de regen.