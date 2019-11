STEEZ. tovert De Studio voor derde keer om in urban lifestyle festival Sander Bral

13 november 2019

17u15 0 Antwerpen Wie ondergedompeld wil worden in de ‘urban scene’ moet eind deze maand in De Studio zijn. ‘STEEZ.’ brengt twee dagen lang graffiti, hiphop, dance battles, dj-workshops, games, expo’s, street food en zelfs een indoor skatewedstrijd naar het cultuurhuis. “Alle aspecten van de urban leefwereld onder één dak.”

Op het programma staat onder andere live muziek van Rare Akuma die we ook al kennen van Dour Festival en Fire Is Gold, Yung Mavu, gekend van CrammerocK, Jay MNG van op Lokerse Feesten en Couleur Café, Ikraaan, binnenkort ook op We Are Open Festival, Joost Hoekaf en Blueboy.

Geen hiphop zonder deejays: Deloin, BNSD, Romi Luna Zanga Zanga, MNKY, DJ Droppa, DJ Thong en Jay spelen het weekend van 30 november en 1 december ten dans. Maar de absolute headliner met Shungu zijn. De man stond al zij aan zij met de internationaal bekende dj Kaytranada en kreeg de eer om in Londen een set te spelen voor het gerenommeerde streamingplatform Boiler Room.

Net zoals op de vorige twee edities is er ook een dancebattle in De Studio. Juryleden Franky Dee Deerockz, Admir en Charmnant beslissen wie het best is in hiphop, break en all styles. Verder verzorgen One Love Boardshop en Raion opnieuw een skatezone met skate ramp demo en open skate.

Nog hoog op het programma zijn de workshops deejay, scratching, muziekproductie met Ableton, graffiti en zeefdruk.

STEEZ. speelt zich op zaterdag 30 november en zondag 1 december dag en nacht af in De Studio. Alle info hier.