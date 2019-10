Steekpartij op straat in Antwerpen: slachtoffer kritiek, klopjacht naar dader Sander Bral

19u14 0 Antwerpen Een persoon is in kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht na een steekpartij in de Antwerpse studentenbuurt. De dader is momenteel op de vlucht. De politie heeft een ruime perimeter ingesteld en is een klopjacht begonnen.

Het incident deed zich voor op straat, in de Raapstraat aan de Stadswaag. Informatie over betrokkenen en omstandigheden is er momenteel nog niet. De politie spreekt enkel over een ernstig incident, dat wordt bevestigd door het parket van Antwerpen.

“De dader wordt actief opgespoord”, zegt politiewoordvoerder Wouter Bruyns. “Het slachtoffer werd met levensgevaar naar het ziekenhuis gebracht.”