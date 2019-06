Steekpartij Boomsesteenweg: verdachte (32) moet terechtstaan voor poging tot moord BJS

06 juni 2019

De raadkamer in Antwerpen heeft een 32-jarige man uit Antwerpen verwezen naar de correctionele rechtbank voor poging tot moord. Hij wordt ervan verdacht een 37-jarige man uit Antwerpen met een mes in de buik te hebben gestoken. De feiten speelden zich op 9 januari 2019 af aan een tankstation aan de Boomsesteenweg in Wilrijk. De raadkamer besliste ook dat de 32-jarige vrijkomt onder voorwaarden, maar het parket heeft beroep aangetekend tegen die beslissing.