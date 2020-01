Steeds minder Belgische overtreders in Antwerpse lage-emissiezone BJS

27 januari 2020

15u28 0 Antwerpen De stad Antwerpen heeft in 2019 in totaal 20.774 Belgische overtreders van de lage-emissiezone (LEZ) betrapt. Dat is meer dan een halvering ten opzichte van 2018, toen het er nog 42.455 waren. Slechts 0,25 procent van de Belgische voertuigen die de LEZ binnenreden, waren nog in overtreding. Of ook het aantal buitenlandse overtreders daalt, is niet duidelijk.

De stad Antwerpen zelf kon bij de invoering van de LEZ in februari 2017 alleen overtredingen door Belgische bestuurders bestraffen. Sinds september 2018 heeft de stad ook rechtstreeks toegang tot de voertuiggegevens van Nederlanders en kan ze dus ook Nederlandse overtreders beboeten. In die laatste maanden van 2018 werden er zo nog 5.982 Nederlandse overtreders betrapt, in heel 2019 ging het om 10.108 Nederlanders. Dat is dus bijna de helft van het aantal Belgische overtreders. Voor de overige buitenlandse overtreders sloot de stad een samenwerking af met een externe deurwaarder die voor de inning van boetes instaat.

Betere luchtkwaliteit

Antwerps schepen van Leefmilieu Tom Meeuws (sp.a) is alvast tevreden dat het aantal Belgische overtreders sterk afneemt en er allicht nog nooit zo weinig te vervuilende voertuigen de stad binnenreden. “Iedere overtreder is er één te veel, laat dat duidelijk zijn”, zegt Meeuws. “Maar het aantal daalt wel maand na maand, de Antwerpse bestuurder past zich dus duidelijk aan. Tegelijk zien we dat de luchtkwaliteit er mee op vooruit gaat.”

Begin dit jaar werden de regels van de LEZ nog wat strenger en mogen er dus weer een heleboel extra voertuigen de stad niet meer in omdat ze te vervuilend zijn. Of dat het aantal overtredingen weer tijdelijk doet stijgen, zal nog moeten blijken.