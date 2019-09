Steeds meer werknemers komen met fiets naar Antwerpse haven: aantal op twee jaar tijd verdrievoudigd BJS

15 september 2019

11u11 4 Antwerpen Steeds meer werknemers kiezen ervoor om met de fiets naar het werk in de Antwerpse haven te komen. Dat blijkt uit een bevraging door het Havenbedrijf bij de grote industriebedrijven die samen een derde van de werknemers in de haven vertegenwoordigen. Op twee jaar tijd is het percentage fietsers gestegen van 6% naar 17%. Ook de DeWaterbus en de fietsbus tekenen mooie cijfers op.

Een grote rem op het gebruik van de fiets in de Antwerpse haven was het gebrek aan Scheldekruisingen. Het Antwerpse Havenbedrijf startte daarom, in samenwerking met de Vlaamse overheid, in april vorig jaar met de fietsbus. Werknemers kunnen zo gratis het Kanaaldok en de Schelde kruisen en vermijden een omweg van meer dan 25 kilometer. Ook DeWaterbus zorgt voor een oversteek over de Schelde. Zowel de fietsbus als DeWaterbus houden rekening met de werkuren, ook van wie in ploegen werkt.

Tegelijk investeert het Havenbedrijf, samen met de andere wegbeheerders, fors in de fietsinfrastructuur in de haven. Zo werd recent een twee kilometer lang fietspad aangelegd langs de Kwarikweg op Linkeroever en werd op de brug over de Royerssluis een rijvak omgezet in een veilig afgescheiden fietspad. De kruisingen van fietspaden met treinsporen worden waar mogelijk veiliger gemaakt. Het Agentschap Wegen en Verkeer is, na overleg met het Havenbedrijf, werkgeversorganisatie Voka en de bedrijven aan de Scheldelaan, gestart met de werken voor veiliger fietsoversteken op de Scheldelaan.

De bedrijven in de haven dragen zelf ook bij aan het succes van de fiets. Dankzij fietsleaseprogramma’s hebben steeds meer werknemers toegang tot elektrische fietsen en speed pedelecs. Bovendien maken de fietsvergoedingen het financieel aantrekkelijk voor de werknemers.

Van 6% naar 17%

Uit een recente bevraging door het Havenbedrijf bij de grote industriebedrijven in de Antwerpse haven, die met ongeveer 21.000 werknemers een derde van de directe tewerkstelling in de Antwerpse haven vertegenwoordigen, blijkt dat de mobiliteitsinitiatieven hun vruchten afwerpen. Het percentage van de werknemers dat de wagen thuislaat en op de fiets naar het werk komt is op twee jaar tijd verdrievoudigd, van 6% naar 17%.

“We hebben zwaar geïnvesteerd in oplossingen voor fietsers, om de 60.000 werknemers in de haven de kans te geven om, op een aangename én veilige manier, de files te ontvluchten”, reageert Jacques Vandermeiren, CEO van het Antwerpse Havenbedrijf. “Dit spectaculaire resultaat bevestigt ons dat deze investeringen lonen en dat we de ingeslagen weg verder moeten zetten om nog meer mensen op de fiets te krijgen.”

Mooie cijfers voor DeWaterbus en de fietsbus

Ook DeWaterbus tekent mooie cijfers op. De passagiersaantallen stijgen maand na maand: van 48.685 passagiers in juni, over 76.745 in juli tot 109.741 in augustus, een absoluut record en de eerste keer dat de 100.000 wordt overschreden. DeWaterbus vaart sinds juli 2017 tussen het Steenplein Antwerpen en Hemiksem. Vorig jaar werd de zuidelijke route uitgebreid met een noordelijke route en in februari van dit jaar kwam daar ook een oostelijk traject bij. Tenslotte kwam er een halte in Lillo en Liefkenshoek.

De teller van de fietsbus stond voor dit jaar al op 80.816 gebruikers. In de vakantiemaanden vervoert de fietsbus tussen de 10.000 en 12.000 gebruikers per maand.

“De recordcijfers voor de Waterbus en het toenemend aantal werknemers dat met de fiets naar het werkt komt, zijn het bewijs dat onze mobiliteitsaanpak werkt”, reageert havenschepen Annick De Ridder (N-VA) tevreden. “Uiteraard volgen we de innovaties op vlak van personenvervoer op de voet en zullen we ook in de toekomst nuttige en doeltreffende oplossingen naar de haven blijven brengen.”