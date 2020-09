Steeds meer fietsers vallen voor fietsabonnement Swapfiets: “60 procent meer abonnees dan periode vorig jaar” ADA

22 september 2020

09u53 0 Antwerpen Steeds meer fietsers kiezen voor een fietsabonnement van Swapfiets. Je betaalt dan een vast bedrag per maand in ruil voor een fiets en het onderhoud. De coronacrisis gaf al een stevige duw in de metropool, maar ook doorheen de zomer en bij de start van het nieuwe school- en academiejaar bleven nieuwe abonnees zich aanmelden voor een Swapfiets. Vandaag telt Swapfiets meer dan 4.000 Antwerpse klanten. Dat zijn er 60 procent meer dan in september vorig jaar.

“Steeds meer steden trekken de kaart van de fiets met volle overtuiging. Antwerpen investeert fors in fietsinfrastructuur en duurzame mobiliteit. We zijn supertevreden dat we met Swapfiets ons steentje kunnen bijdragen aan die mobiliteitsswitch”, zegt Thomas Schiltz, district manager Belgium van Swapfiets. “Ik geloof dat de micromobiliteit waar we met Swapfiets op inzetten voor meer levenskwaliteit zorgt in steden. En dan heb ik het niet alleen over de gewone fietsen en e-bikes die we nu verdelen, maar ook andere e-mobilityproducten zoals elektrische steps en scooters waar we elders in Europa al mee experimenteren.”

De afgelopen maanden meldden zich onafgebroken nieuwe abonnees aan. In september 2019 telde Antwerpen goed 2.500 Swapfiets-abonnees, vandaag zijn dat er meer dan 4.000. Een stijging van goed 1.500 abonnees – oftewel 60 procent – op een jaar tijd. In januari dit jaar breidde Swapfiets zijn servicegebied rond Antwerpen uit naar alle omringende deelgemeenten zoals Hoboken, Deurne en Wilrijk.