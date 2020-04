Steeds meer daklozen kloppen aan bij Kamiano-restaurants voor warme maaltijd ADA

23 april 2020

16u29

Bron: Belga 0 Antwerpen Steeds meer dak- en thuislozen kloppen aan bij een van de Kamiano-restaurants van de christelijke lekengemeenschap Sant’Egidio op zoek naar een warme maaltijd. Sant’Egidio verdubbelde daarom de voorbije dagen al haar inspanningen in Brussel en deelt ook in Antwerpen meer maaltijden uit.

De lockdown omwille van het coronavirus lijkt dak- en thuislozen allerminst te sparen. “We horen verhalen van mensen die al enkele dagen niets meer hadden gegeten”, zegt Jan De Volder van Sant’Egidio. “De situatie is bijzonder alarmerend, vooral in Brussel. We zien ook veel nieuwe mensen opdagen. Het gaat om mensen van alle leeftijden, met diverse achtergronden. Sommigen hebben misschien nog een dak boven het hoofd, maar ook niet meer dan dat.”

In Brussel opent Kamiano nu niet alleen op donderdag de deuren voor gratis voedselbedeling, maar ook op maandag. Er worden telkens zowat 100 mensen bediend. In Antwerpen, waar Kamiano al een meer uitgebreide werking heeft, gaat het om zowat 350 personen.

Sant’Egidio vermoedt dat heel wat dak- en thuislozen in normale omstandigheden een gratis maaltijd verkrijgen bij restaurants of winkels die nu door de lockdown de deuren gesloten moeten houden en dat ook bedelen op straat momenteel nauwelijks nog iets opbrengt.