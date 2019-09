Stedelijke basisschool De Tandem heeft er een fraaie nieuwbouw bij Philippe Truyts

06 september 2019

17u40 0 Antwerpen Stedelijke basisschool De Tandem in de Tentoonstellingswijk op het Kiel heeft er een fraaie nieuwbouw bij gekregen. Die ligt in de Louis Straussstraat en sluit mooi aan bij de bestaande kleuterschool aan de Jan de Voslei. Met acht lokalen, sanitair en een turnzaal is er plaats voor 156 leerlingen van de eerste graad. De speelplaats is groot en is afgewerkt met golvende stroken in kunstgras. De bouw heeft een prijskaartje van 2,6 miljoen euro.

Heuglijk moment vrijdagnamiddag voor directrice Chantal Corremans en haar excellent schoolteam van De Tandem, het vroegere Expo 34. De voorbije jaren viel de ruimte in het befaamde schoolgebouw aan de Pestalozzistraat krap uit. “We hadden in het oude prefabgebouw aan de Louis Straussstraat (aan de overzijde van het Kristus Koningplein, red.) in 2011 een brand. Uit veiligheidsoverwegingen is dat gebouw gesloten. Daardoor moesten we in de Pestalozzistraat klaslokalen inrichten op de zolder én in de refter. Dankzij de nieuwbouw hebben we nog maar twee lokalen op de zolder nodig.”

De nieuwbouw past stilistisch uitstekend bij de Tentoonstellingswijk. De lokalen zijn luchtig, licht en aangenaam. Je kunt simpelweg via een deur in de muur van het ene naar het andere lokaal gaan. “Voor mindervalide leerlingen is er een lift”, zegt Corremans.

Uiteraard is rekening gehouden met de modernste milieunormen. Ook oud-directeur Jul Röttger en een aantal oud-leerlingen kwamen een kijkje nemen.