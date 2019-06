Stedelijk Onderwijs viert 200 jaar met festival... maar het begon allemaal met 1 onderwijzer voor 300 leerlingen Philippe Truyts

05 juni 2019

19u14 2 Antwerpen Het Stedelijk Onderwijs in Antwerpen viert zijn 200ste verjaardag. Vandaag telt het net circa 55.000 leerlingen en cursisten, maar ooit begon alles met een jongensschool in april 1819. Park Spoor Noord is op zaterdag 8 juni het decor voor een festival van 11 tot 20.30 uur. Topact is Raymond van het Groenewoud om 19 uur. Een kwartier eerder wordt het Lied van het Stedelijk Onderwijs gelanceerd. Dans, muziek, tentoonstellingen, workshops en een kinderdorp zorgen voor een fijne dag. We zetten enkele markante momenten uit 200 jaar geschiedenis op een rij.

1819: Eén onderwijzer, 300 leerlingen.

Driehonderd leerlingen en slechts één leerkracht. Zo startte in april 1819 de eerste stedelijke jongensschool in de Broodjeskapel op de hoek van de Keizerstraat en de Prinsesstraat. Hoe men dat bolwerkte? De ene onderwijzer gaf les aan de oudere en meer gevorderde leerlingen: dat waren de ‘moniteurs’. Zij geven op hun beurt les aan groepen leerlingen. Vijf jaar later kunnen ook meisjes naar een stedelijke school, maar enkel tijdens de middag: de ‘noenschool’. In 1850 schakelt men over naar het klassikaal systeem. De Broodjeskapel wordt in 1893 afgebroken.

1860: Vrijgezel in een meisjesschool.

In de Deurnestraat (nu Duinstraat) wordt school 6 opgericht. Directeur van de school is Gerard Haegens. Maar: hij is nog vrijgezel. Omdat er een jongens- en meisjesafdeling is gevestigd, sturen de huisvaders van de Willibrordusparochie een petitie naar de gemeenteraad. Ze wensen een getrouwde man als schoolhoofd. Haegens huwt dan maar met Joséphine Van den Bosch, de eerste gediplomeerde onderwijzeres in Antwerpen.

1878: Bang voor… verkeersdrukte.

De gemeente Merksem bouwt een nieuwe meisjesschool in de Vaartstraat (nu Borrewaterstraat). Maar er is angst voor verkeersdrukte: de school wordt niet tot tegen de straat gebouwd. Dat wordt zo omschreven: “De school zal bestaan uit vier lokalen en uit eene woning. Aangezien met der tijd de beweging in de Vaartstraat merkelijk zou kunnen toenemen, heeft het bestuur gevraagd dat de woning bij de straat en de scholen achter den hof derzelve zouden gebouwd worden.”

1898: Daar is de tandarts.

Schepen Victor Desguin laat twee gediplomeerde tandartsen naar de scholen gaan. In dringende gevallen mag de directeur een kind naar de tandarts sturen.

1906: Turnzaal stort in, zes doden.

Een ramp op 8 maart 1906. Aan de Korte Ridderstraat begeeft een turnzaal het. Enkel verwrongen balken en puin blijven over. Zes mensen overleven het niet.

1911: Normaalscholen.

De Stedelijke Normaalscholen openen de poorten. De meisjesnormaalschool – verbonden aan het Hoger Gesticht voor Juffers in de Lange Gasthuisstraat – krijgt een oefenschool aan de Oudaan. Voor de jongens is dat in de Zirkstraat.

1920: Turnen zoals Olympiërs.

De Olympische Spelen in Antwerpen maken indruk. Oscar Delaive organiseert zes turnfeesten op het veld van Beerschot tussen 1923 en 1930. Er wordt in het zeer degelijke gymnastiekonderricht in de scholen aandacht besteed aan ruggengraatsverkrommingen die zich bij een aantal kinderen voordoen.

1929: Vrije namiddagen.

De schoolkinderen juichen: in plaats van enkel een vrije donderdagnamiddag mogen ze ook thuisblijven op woensdag- en zaterdagnamiddag. Dat sluit meer aan bij het weekendverlof van arbeiders en bedienden. Op woensdagnamiddag organiseren veel leerkrachten uitstappen voor hun leerlingen. Onderwijsschepen Willem Eekelers geeft het startschot voor vzw Kindervreugd, die allerlei activiteiten op het getouw zet, zoals volkszang en diverse sporten.

1931: De Glazen School.

De jongensoefenschool verhuist net een jaar na de Wereldtentoonstelling naar de Pestalozzistraat. Bij de start zijn er wel onderwijzers, maar geen leerlingen. Daarom halen ze de beste leerlingen uit de scholen op het Kiel. De jongensoefenschool wordt snel een begrip in Antwerpen en krijgt de bijnaam ‘de glazen school’, omwille van zijn ruime lokalen met hoge ramen.

1964: Balletschool.

Onder impuls van schepen Mathilde Schroyens (later ook burgemeester van 1977 tot 1982, red.) wordt de bestaande balletschool van de Vlaamse Opera stelselmatig ingepast in het stedelijk onderwijs. In 1964 kan het Stedelijk Instituut voor Ballet starten. De drie zussen Jeanne, Jos en Annie Brabants zetten zich allemaal in voor het balletonderwijs. Annie geeft les aan de 8- tot 12-jarigen in de Prinsstraat. Jos neemt de 12- tot 15-jarigen onder haar hoede in de Lamorinièrestraat. Jeanne ontfermt zich over de oudere leerlingen.

1970: Liebigfabriek wordt school.

In de Lange Klarenstraat zijn de voormalige werkhuizen van het complex Liebig gemoderniseerd. In de lokalen vindt de afdeling Autotechniek van het Stedelijk Instituut voor Technisch Onderwijs (SITO 2) in de Meistraat een vaste stek. Op het gelijkvloers is een carrosseriewerkplaats met spuitcabine ingericht. Op de verdiepingen zijn er ateliers en theorielokalen.

