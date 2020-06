Stedelijk Onderwijs Antwerpen wil zomeraanbod organiseren BJS

07 juni 2020

21u25 0 Antwerpen Het Stedelijk Onderwijs van de stad Antwerpen heeft een projectaanvraag ingediend bij de Vlaamse overheid om deze zomer leerlingen met de hoogste zorgnood op te vangen in zomerscholen. In totaal zouden tot 700 leerlingen deze zomer in 17 scholen, 15 basisscholen en 2 secundaire scholen, terechtkunnen om hun leerachterstand in te halen.

Stedelijk Onderwijs werkte een plan uit om ongeveer 700 leerlingen uit basis- en secundair onderwijs onder te brengen in 17 scholen om opgelopen leerachterstand door de coronamaatregelen in te halen. De scholen bepalen zelf wie er nood heeft aan het extra lesaanbod en focussen in de eerste plaats op hun eigen leerlingen. Ook leerlingen uit naburige stedelijke scholen zijn welkom.

“Door de coronacrisis hebben verschillende leerlingen het moeilijk gekregen tijdens de tweede helft van dit schooljaar”, zegt Antwerps schepen voor Onderwijs Jinnih Beels (sp.a). “Ik ben dan ook blij dat we met Stedelijk Onderwijs dit initiatief op poten hebben gezet, zodat onze Antwerpse leerlingen in september weer vanaf dezelfde startlijn kunnen beginnen en er niemand uit de boot valt.”

Concreet worden de leerlingen per tien in vier leeftijdsgroepen opgedeeld. Iedere groep heeft twee begeleiders, waarvan één leraar met onderwijsbevoegdheid en één onderwijsassistent. “Onze leerkrachten hebben zich de afgelopen maanden al heel flexibel opgesteld en hun uiterste best gedaan, maar ook nu rekenen we op hun steun én op die van Vlaanderen”, zegt Gonda Verhaert, bedrijfsdirecteur bij Stedelijk Onderwijs.

Vijftien basisscholen voorzien van 10 tot en met 21 augustus een zomeraanbod voor hun eigen leerlingen en die van omliggende stedelijke scholen. In het secundair onderwijs openen twee scholen hun deuren van 17 tot en met 30 augustus.