Stedelijk Onderwijs Antwerpen geeft boekenpakket aan iedere leerling van derde kleuterklas

CVDP

25 juni 2020

20u39 10 Antwerpen Het einde van dit – toch wel uitzonderlijke - schooljaar is in zicht. Om in deze ongeziene tijden de kleuters van de derde kleuterklas extra voor te bereiden op de overgang naar het eerste leerjaar, schenkt Stedelijk Onderwijs Antwerpen een boekenpakket aan elke afstuderende kleuter.

Het is de eerste keer dat Stedelijk Onderwijs dit initiatief neemt. Het gaat om een eenmalige actie die in het leven is geroepen wegens de coronacrisis. Stedelijk Onderwijs besteedt specifiek aandacht aan de kleuters van de derde klas omdat zij in september de grote stap naar het eerste leerjaar zetten. De kleuters hebben de afgelopen weken verschillende voorbereidingsmomenten moeten missen, ondanks het afstandsonderwijs dat werd aangeboden. Met dit boekenpakket wil de organisatie leerlingen extra klaarstomen voor de nieuwe fase in hun schoolcarrière.

De eerste boeken werden uitgedeeld op het Zesjarigenfeest van stedelijke basisschool Hoedjes van Papier in Deurne. De pakketten zijn gericht op initiële leesbevordering en bestaan uit voorleesboeken en prentenboeken voor kleuters. In totaal zullen er 3.091 pakketten uitgedeeld worden.

“Kleine mijlpaal in kinderleven”

Schepen voor Onderwijs Jinnih Beels: “Van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar is een kleine mijlpaal in een kinderleven – dat is het trouwens ook voor de ouders. Met deze boekenpakketten willen we de nieuwsgierigheid van de kinderen prikkelen en hopen we dat ze het eerste leerjaar enthousiast en leesgierig zullen starten. Bovendien is het tijdens de zomervakantie een leuke activiteit voor ouders om samen met hun kinderen te doen.”

Bedrijfsdirecteur Gonda Verhaert: “Lezen verrijkt en stimuleert, het maakt ons mondig en kritisch. Het ligt aan de basis van onze persoonlijke ontwikkeling én onze maatschappelijke participatie. Kortom, we hebben er baat bij om van onze kleuters lees- en taalvaardige kinderen te maken. Daarom willen we hen met dit boekenpakket stimuleren en zo de basis voor een leven vol leesplezier leggen.”